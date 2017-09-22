Karabük'te gasp ve hırsızlık operasyonu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kadının cep telefonunu bıçak tehdidiyle gasp ettiği ve telefon hırsızlığı yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki halka açık bir tuvalette bıçak tehdidiyle bir kadının cep telefonunun gasp edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Gasp yapan kişiyi belirleyen ekipler düzenlenen operasyonla O.G'yi (17) adresinde gözaltına aldı.

Bir iş yerinden de telefon hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.