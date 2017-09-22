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Doğu Karadeniz Gençlik Kampı bin 635 genci ağırladı

22 Eylül 2017 Cuma, 14:57


TRABZON (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının Trabzon'daki Doğu Karadeniz Gençlik Kampı, bin 635 kişiyi misafir etti.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 16 yerde düzenlenen kampların içinde en çok talep edilen yerlerden olan Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'nda, 2017 döneminin tamamlandığını belirtti.

Düzköy ilçesindeki kampa bu yıl 11 ayrı dönemde 16-22 yaş grubunda bin 635 kişinin katıldığını ifade eden Öztürk, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen gençlerin kamp alanında düzenlenen etkinliklerle de unutulmaz günler geçirdiğini aktardı.

Öztürk, kampa Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde Almanya, Avusturya, Fransa, İsveç ve Hollanda gibi çeşitli ülkelerde yaşayan gurbetçi gençlerin de katıldığını vurguladı.

Açıklamasında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nden de gençlerin kampta misafir edildiğine dikkati çeken Öztürk, her yıl binlerce gencin kamplarda hem yaz tatilini değerlendirdiklerini hem de yeni arkadaşlıklar edindiğini kaydetti.

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