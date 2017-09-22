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Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

22 Eylül 2017 Cuma, 15:03

ANTALYA (AA) - Antalya'da Kaş-Demre arası açıklarda fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Fethiye-Demre arasında kuzey ve batı yönlerden devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın sabah saatlerine kadar süreceği ve rüzgarın Kaş-Demre arasında 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililer ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

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