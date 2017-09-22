Mersin'de güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışan kompleks

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MERSİN (AA) - Mersin'de Mezitli Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası ortaklığıyla yapılan ve enerjisini güneş ile rüzgardan alacak olan "Güneş Park Enerji Kompleksi'nin ilk etabı tamamlandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kompleksin ilk etabının tamamlanması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yılın büyük bir kısmında güneş alan bir kentte yaşadıkları için güneş enerjisinden yararlanmak istediklerini belirtti.

Çalışmanın, Türkiye ve dünyaya örnek olması gerektiğini aktaran Tarhan, komplekste enerji üreten çocuk oyun parkı, sanayi endüstri müzesiyle kadın üreticiler için proje pazarı ve enerji kulesinin yer alacağını ifade etti.

Makine Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali Ekbek Çakar ise Türkiye'nin doğal enerji kaynakları anlamında çok zengin olduğuna dikkati çekerek yapılan kompleksin güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin somut bir örneği olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından tamamlanan etabın açılışı gerçekleştirildi.