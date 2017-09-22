İhracat rakamları

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ağustosta Türkiye ihracatının yüzde 11'inin Kocaeli'den gerçekleştiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli gümrüklerine göre, ağustosta Kocaeli'den yapılan ihracatın yüzde 8,7 artışla 1 milyar 552 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 13,9 artışla 3 milyar 790 milyon dolar gerçekleştiğini belirtti.

Kocaeli dış ticaret rakamlarının daha da yüksek çıkmasını otomotiv ihracatındaki aylık dönemsel azalışın etkilediğini vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Ağustosta Türkiye ihracatının yüzde 11'i ilimizden gerçekleşti. Türkiye'nin ihracat artışında Kocaeli otomotiv sektöründeki yüzde 2,3, kimya sektöründeki yüzde 11,4 ve demir-çelik sektörlerindeki yüzde 26'lık artışların etkisi olduğunu görüyoruz. Kocaeli ihracatına en fazla katkı sağlayan sektörün otomotiv olduğunu biliyoruz. İlimiz ihracatının hemen hemen yarısını otomotivden gerçekleştiriyoruz. Sezonsal olarak Avrupa'ya bağlı otomotiv sektöründeki bakım duruşları nedeniyle aylık otomotiv ihracatı azaldı. Bu azalış ilimiz ihracatının daha da yüksek çıkmasını etkiledi. Hatta ağustosta ilimiz ihracatına en fazla katkı kimya sektöründen gelirken otomotiv ikinci sırayı aldı. Bunun yanında demir, çelik, tekstil, makine, elektrik, elektronik gibi birçok sektör ağustosta ihracatını artıran sektörler olarak karşımıza çıkıyor."

Yılın sekiz aylık dönemini değerlendiren Zeytinoğlu, "Ocak-ağustos döneminde ilimiz ihracatı geçen yıla göre yüzde 33 artarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 12 artarak 29 milyar 179 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kocaeli'nin dış ticaret hacmi ise yüzde 18,5 artarak 44 milyar 665 milyon dolar oldu." ifadesini kullandı.