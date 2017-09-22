Bakan Fakıbaba ve Katar heyeti Şanlıurfa'da

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ŞANLIURFA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Muhammed Bin Abdullah Al Ruhaihi, Balıklıgöl Yerleşkesini gezdi.

Fakıbaba, Türkiye-Katar Tarım İş Forumu için Türkiye'de bulunan Ruhaihi ve beraberindeki heyetle, Ceylanpınar ilçesindeki ziyaretinin ardından geldiği Şanlıurfa'da Dergah Cami'de cuma namazını kıldı.

Namazın ardından Balıklıgöl'ü gezen ve balıklara yem atan Fakıbaba, yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Bir grup taksici esnafını da ziyaret ederek sıkıntılarını dinleyen Fakıbaba, bir engelli vatandaşa araç ihtiyacı olup olmadığını sordu. Vatandaş, Fakıbaba'ya teşekkür etti.







