Düğünde terör örgütü propagandasına 8 yıl hapis

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, düğünde terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla açılan davada, 7 sanıktan biri 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Bağarası Mahallesi'ndeki bir düğünde terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen sanıklar katılmadı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, bir düğünde müzisyen olarak görev yapan Latif D. ve Ebedin U'nun terör örgütü PKK propogandası içeren şarkılar söylediği, Şerif B, Selami K, Deniz K, Sinan G. ve Gökhan G'nin de bunlara eşlik ettiği belirtildi. Ayrıca Ebedin U'nun sosyal paylaşım sitesinden de değişik tarihlerde terör örgütü propogandası içeren paylaşımlarda bulunduğu, bu haliyle zincirleme suç kastıyla hareket edildiği kaydedildi.

Sanıkların avukatı ise müvekkillerinin kültürel bir faaliyetle toplumsal bir harekette bulunduklarını dile getirerek beraatlerini, mahkemenin aksi kanaatinde olması durumunda lehe olan kararların uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Ebedin U'nun üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin sabit olduğuna karar vererek sanığa 4 yıl hapis cezası verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapıldığının anlaşılması üzerine cezanın yarı oranında artırılarak 6 yıla çıkarılmasını kararlaştıran heyet, birden fazla paylaşımı olması nedeniyle de cezanın 1/3 oranında daha artırılarak 8 yıla çıkarılması ve sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.



Diğer sanıklar hakkında verilen 1 yıl hapis cezasının 10 aya indirilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Heyet ayrıca sanıkların 5 yıl denetimli serbestliğe tabi tutulmasına hükmetti.