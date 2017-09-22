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Düzce'de trafik kazası: 4 yaralı

22 Eylül 2017 Cuma, 15:35

DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sebahattin Balıkçı yönetimindeki 81 EC 352 plakalı otomobil, D-100 karayolu Öztürkler kavşağında Mehmet Fatih Aksu idaresindeki 81 DC 619 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Balıkçı ile aynı araçta bulunan Aynur, Emine ve Şaban Kartal yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.