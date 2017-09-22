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ERZİNCAN (AA) - Erzincan Barosu, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz hukuki yardım imkanı sağlıyor.

Baro Başkanı Adem Aktürk, kurumda gazetecilere yaptığı açıklamada, vatanın, şehit ve gazilerin emaneti olduğunu söyledi.

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için canlarını veren şehitler ile kahraman gazilerin ülke için çok önemli değerler olduğunu vurgulayan Aktürk, onların hakkının ödenemeyeceğini belirtti.

Şehit ve gazilere vefa borçlarının bulunduğunu ifade eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Bir nebze de olsa şehitlerimizin geride kalan ailelerine ve gazilerimize yardımcı olmak istiyoruz. Bu amaçla baro olarak şehitlerimizin birinci derece yakınları ve gazilerimize ücretsiz hukuki yardım yapmaya, danışma hizmeti vermeye ve avukat görevlendirmesi yapmaya karar verdik. Aldığımız kararı şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize kısa mesajla ilettik."

Baroya kayıtlı gönüllü avukatların, şehit aileleri ve gazilere hukuki yardım sağlamaya başladığını anlatan Aktürk, "Biz her zaman şehit aileleri ve kahraman gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu uygulamamıza destek veren tüm meslektaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum." dedi.



