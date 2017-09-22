Adana'daki FETÖ/PDY operasyonu

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ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan değişik meslek gruplarından 45 zanlıdan 13'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen kadın zanlı Ö.A. ile A.S, İ.G, T.F, C.C, İ.G, B.A. ve H.İ.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 45 zanlıdan 42'si adliyeye sevk edilmiş 19'u tutuklanmıştı. Bir kadın ise 8,5 aylık hamile olduğu için savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra emniyetten serbest bırakılmıştı. 2 zanlının ise emniyetteki sorgusu sürüyor.





