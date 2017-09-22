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Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 18 yaralı

22 Eylül 2017 Cuma, 16:03

GAZİANTEP (AA) - Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 tarım işçisi yaralandı.

Nasır Gümüş idaresindeki 47 PB 909 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 16’ıncı kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, bir süre sürüklendikten sonra ağaçlık alana devrildi.

Kazada, sürücü Gümüş’ün yanı sıra aynı araçta bulunan Hayrettin, Amrullah, Rojin, Ahmet, Veysi, Nurşin, Tenzile ve Elif Gümüş, Sıttıye, Davut, Kübra ve Menekşe Akay, İzettin ve Çiğdem Çakır ile İlhan Savcı, Hacer Buğday ve Latife Gezer yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.