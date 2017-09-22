FETÖ'nün "Alaşehir yapılanması" davası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) adına faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında açılan davada tutuklu yargılanan 60 sanıktan 14'ünün tahliyesi kararlaştırıldı.
Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.
Duruşma, sanıkların suçlarının özetinin yüzlerine okunmasıyla başladı.
Savunmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 5 saat ara verilen duruşmada, sanıklardan 14'ünün yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesi, 46'sının ise tutukluk halinin devamına karar verildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda düzenledikleri operasyonlarda 80 kişiyi gözaltına almıştı.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, 60'ı tutuklu, 5'i firari 85 sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak, silahlı terör örgütü üyesi olmak" gibi suçlamalarla dava açmıştı.