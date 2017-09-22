Zonguldak'ta balık ölümleri

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ölü balıklar kıyıya vurdu.

İlçeden Karadeniz'e dökülen Kavukkavla deresinin yaklaşık 3 kilometrelik alanında çok sayıda sazan balığı telef oldu.

Kavukkavla Mahallesi sakinlerinden Bayram Yapar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 aydır derede yüzlerce sazan balığının telef olduğunu söyledi.

Derede çok ağır bir kokunun olduğunu öne süren Yapar, bazı işletmecilerin dereyi kirlettiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Kavukkavla deresinde çalışan bazı işletmeciler deremizi kirletmektedirler. Deremizi kirlettikleri için 6 aydır balık ölümleri olmaktaydı. Ama son birkaç gündür balık ölümleri çoğalmaya başladı. Özelikle hafta sonları derenin içi yağ tabakası oluyor ve ağır bir koku yayıyor. Eskiden biz bu derede balık tutup su içerdik. Çocuklar yüzerdi. Şimdi bırakın girmeyi yanına bile yanaşamıyoruz. Yetkililerden bunun önlemini almalarını istiyoruz."

Alaplı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rafet Yılmaz, balık ölümlerinin nedenini inceleyeceklerini belirterek, "Balıklardan ve sudan numune alarak balık ölümlerini sebebini araştıracağız." dedi.