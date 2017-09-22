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Erzurum Ticaret Borsası

22 Eylül 2017 Cuma, 16:16

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23 - 37,03 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG23,0023,0023,00HMS
Et BüyükbaşKG 31,80 37,03 31,94 HTS
Et KüçükbaşKG27,7727,7727,77HTS
PatatesKG0,801,301,04HTS
İnek SütüKG0,950,950,95HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış