Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 23 - 37,03 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|23,00
|23,00
|23,00
|HMS
|Et Büyükbaş
|KG
|31,80
|37,03
|31,94
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|27,77
|27,77
|27,77
|HTS
|Patates
|KG
|0,80
|1,30
|1,04
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|0,95
|0,95
|0,95
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış