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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

22 Eylül 2017 Cuma, 16:35

MALATYA (AA) - Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına ve uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, 166 uyuşturucu hap, 12 paket halinde 113 gram esrar, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan rutin kontrollerde ise durumundan şüphelenilen 2 kişinin yapılan üst aramasında 7 paket halinde yaklaşık 40 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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