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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

22 Eylül 2017 Cuma, 16:39

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 27 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 28'i muvazzaf asker olmak üzere toplam 30 kişi hakkında gözaltın kararı verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kocaeli, Ankara, İstanbul, Denizli, Bursa, Çanakkale, Muğla, İzmir, Antalya, Kayseri, Bolu, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Mardin, Eskişehir ve Düzce'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 kişi yakalandı.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor

Şüphelilerden 11'inin teğmen, 17'sinin ise astsubay olduğu öğrenildi.

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