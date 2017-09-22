Safranbolu'da "bağ bozumu" etkinliği

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Kaymakamlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Safranbolu İlçe Müdürlüğü tarafından bağ bozumu etkinliği düzenledi.

Çerçen köyünde yapılan etkinlikte konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, eylül ayının ilk haftasında başlayan, pekmez, üzüm şırası ve pestil gibi sağlıklı ve lezzetli gıdalara hayat veren üzümlerin hasadının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Safranbolu'nun Çavuş üzümünün çok meşhur olduğunu ifade eden Ürkemzer, çiftçilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün önemli destekler verdiğini belirtti.

Ürkmezer, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Karabük İl Müdürlüğü'nün çiftçilere, fidanları, kullandıkları tel ve demirin yarı bedelini ödediğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte Karabük Valisi Kemal Çeber, köy muhtarı Ömer Güler'den köy hakkında bilgiler aldı, köylülerle bir süre sohbet etti.

6 dönümlük arazi üzerinde üzüm yetiştiriciliği yapan Hasan Yaşaroğlu'nun üzüm bağında yapılan etkinlikte Çeber, Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve kurum müdürleri üzüm topladı.