MHP Grup Başkanvekili Usta:

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SAMSUN (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, yarın TBMM'de oylanacak Irak ve Suriye tezkeresine ilişkin, "Önümüze bir tezkere gelecek. Saat 15.00'te Meclis olağanüstü toplanacak. Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz." dedi.

Samsun Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret eden Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) aldığı referanduma başından beri karşı olduklarını belirtti.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin referandum ile bağımsızlığını ilan etmek isteğini vurgulayan Usta, "Bu karar gündeme geldiğinde en sert tepkiyi Genel Başkanımız verdi. 'Bu bir savaş sebebidir' dedi fakat bunu o gün Türkiye anlayamadı. Bugün hükümetin de bu konuda olması gereken yerde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda yarın önümüze bir tezkere gelecek. Saat 15.00'te Meclis olağanüstü toplanacak. Biz bu tezkereye başından beri söylediğimiz gibi destek vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin kararlığını göstermesi gerektiğine işaret eden Usta, şöyle devam etti:

"Dosta düşmana kararlılığımızı göstermek için hem bu tezkere hem sınırda yapılan tatbikatlar hem de Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkacak net kararın çok önemli olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin tavrını bütün uluslararası camia görmek zorunda. Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için başından beri önemlidir. Bu referandumun nihai hedefi bir Kürdistan kurmaktır. Bu, sadece Kuzey Irak'la sınırlı olan bir Kürdistan değil. Yarın kuzey Suriye, daha sonra Türkiye ve İran'ı kapsayacak şekilde hedefi var bu olayların. Dolayısıyla bunu başından itibaren kesmek, Türkiye açısından önemlidir."

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları bulunduğunu kaydeden Usta, "Haziran 1926'da yapılan Ankara Antlaşması'ndan kaynaklanan haklarımız var. Çünkü Misak-ı Milli sınırlarımız içinde Musul ve Kerkük. Burayla ilgili herhangi bir problem olduğunda Türkiye'nin doğrudan hakkı var. Bu anlamda Türkiye'nin, dolayısıyla hükümetin kararlı olmasını, bu işin sonucu nereye gidecekse oraya kadar giderek müdahale etmemiz gerektiğini belirtiyoruz. Burada göstereceğimiz en küçük esneme Türkiye'ye çok pahalıya mal olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin gerektiğinde Kuzey Irak'a girmesi gerektiğini anlatan Usta, "Hiçbir şekilde orada sömürge bir Kürdistan kurulmasına müsaade etmemiz lazım. Türkiye bütün gücünü kullanarak, gazilik ruhu içinde buraya müdahale etmelidir." diye konuştu.

- "Fındığın yapısal bir sorunu var"

Erhan Usta, fındık fiyatının maliyetinin üzerinde olmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Fındığın yapısal bir sorunu var. Depolama, verimle ilgili, fiyat oluşumu ile ilgili sorunlar var. Yani yüzbinlerce üreticiyi siz, bir veya iki nihai alıcıya teslim etmişsiniz. O firmalar da istediği gibi fiyatı belirliyor. Güçlü bir müdahale kurumuna ihtiyaç var. FİSKOBİRLİK bunu yapıyordu, birtakım nedenlerle devre dışı kaldı. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerinden bu yapılmaya çalışılıyor ama geçen yıl da bu yıl da piyasaya girmekte geç kaldı. Sayın Bakan fındığın alınacağını söyledi ve 'Randevu alsınlar' dedi ama burada sıkıntı var. Çünkü çiftçinin bankalara borcu var. Randevu almaları 2 aya kadar uzayabiliyor. Burada da çiftçi mağdur oluyor. Çünkü üreticinin özel ve devlet bankalarına borcu var ve borcunu ödemek için piyasaya fındığını ucuz fiyata vermek zorunda. Randevu sisteminden kaynaklanan problem nedeniyle çiftçinin fındık parası ellerine geçinceye kadar borçlarının ertelenmesi lazım."

Usta, TMO'nun çiftçinin 2B arazisinde bulunan fındığını almadığını öne sürerek, bununla ilgili ciddi sorun olduğunu, bunun acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.



