Nallıhan'daki orman yangını

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ANKARA (AA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde dün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki Sarıçalı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin 2 uçak, 6 helikopter, arazözler ve dozerlerle müdahale ettiği yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Yangın bölgesi, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından helikopterle görüntülendi.

- "Ekiplerimiz yangına hemen müdahale etti"

Söndürme çalışmalarını koordine eden Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının dün 16.30 civarında çıktığını söyledi.

Arazinin sarp, kayalık olması ve yol bulunmaması nedeniyle hava araçlarına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Özkaya, "Yakın ekiplerimiz yangını haber alır almaz yangına hemen müdahale etti. Yangına iki helikopterle müdahale ettik. Yer ekiplerinin yangına müdahalesi gerekiyordu, yangın bugüne devretti." şeklinde konuştu.

Özkaya, sabah saatleri itibarıyla yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Yangın, kısmi olarak kontrolümüz altında. Yanan bölgede karam ve meşe ağaçları bulunuyor ve için için yanıyorlar. Onlara doğrudan müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkaya, yangın bölgesine işçileri helikopterlerle taşıdıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Onların erzaklarını ve sularını da helikopterle taşıyoruz. Dolayısıyla bölgede müdahalemiz bu şekilde devam ediyor. Yangın, yaklaşık 18 hektarlık alanda etkili oldu. Bunun 13 hektarı örtü, 5 hektarı ise tepe şeklinde alanda etkili oldu. Yangının ilk çıktığı saatlerdeki alan ile bugünkü alan arasında fark yok. Yangının yayılmasını önledik. Ciddi manada ekiplerimiz çalıştı.

Ankara Bölge Müdürlüğü arazözleri, işçi ekipleri hem de Balıkesir'den Kırşehir'e, Adapazarı'ndan Kastamonu'ya... Ekipler geldi. Ekiplerle çalışmalarımız devam ediyor."