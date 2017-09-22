Batman'da terör operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BATMAN (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzun namlulu silahların yanı sıra çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir sığınakta yapılan aramada PKMS makineli tüfek, PKMS yedek namlusu, keskin nişancı tüfeği, tabanca, 6 şarjör, 22 el bombası, 4 el bombası fünyesi, 35 kilogram amonyum nitrat, 2,5 litre benzin, 12 el yapımı patlayıcı düzeneği, 320 metre kablo, 3 RPG-11 roketatar mühimmatı, RPG-7 roketatar mühimmatı, 779 fişek, mini termal silah dürbünü, akü, 20 pil, örgütsel doküman, yaşam ve giyim malzemelerinin bulunduğu bildirildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile delil niteliğinde olan mühimmatlara incelenmek üzere el konulurken, diğer malzemelerin ise yerinde imha edildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.