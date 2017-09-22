Teknik direktör Özalan'dan basına kısıtlama

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'e iyi başlayamayan Samsunspor'da teknik direktör Alpay Özalan, basın mensuplarının tesislerdeki hareket alanını kısıtladı.

Karadeniz ekibinin, Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanında sahanın 5 metre gerisine şerit çektiren Özalan, basın mensuplarının sahaya daha fazla yaklaşmasını istemedi.

Kulüp başkanı Erkurt Tutu, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın ve Özalan'ın zor bir dönemden geçtiğini ancak aldığı bu kararı iptal etmesi için kendisi ile görüşeceğini söyledi.

Özalan'a neden böyle bir karar aldığını soracağını dile getiren Tutu, şöyle konuştu:

"Hoca, biz, siz ve futbolcular zor günler geçiriyoruz. Kavgadan uzak, birlik ve beraberlik içinde bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Yönetim olarak doğru kararlar alabilmek için çaba sarf ediyoruz. Sportif alandaki başarısızlık, başta ben olmak üzere hepimize sıkıntılı süreç yaşatıyor. Mali kriterlerle ilgili sorunlarla uğraşıyoruz, birçok kulüp ceza yerken biz kurtuluyoruz ama bunun mutluluğunu bile yaşayamıyoruz. Hocaya olduğu kadar bana da çok büyük tepkiler var. Ben yaptıklarımın doğru olduğuna inandığım için çaba sarf ediyorum."

Taraftar, basın ve yönetimin kavga ile tartışmalardan uzak durması gerektiğini vurgulayan Tutu, "Kavga edersek hiçbir soruna çözüm bulamayız. Hepimiz açısından işler daha farklı yerlere gider. Herkes tepki koymakta haklı. Bütün maçları kazanmanın en büyük hedefimiz olması lazım." ifadelerini kullandı.

Eleştirilerin hepsini üzerine aldığını belirten Tutu, "Bu kulübün başkanı benim, en son kararı verecek olan da benim. Elimizden geldiği kadar mücadeleye devam edeceğiz. Ligdeki kadrolara baktığım zaman, bu kadronun başarılı olacağına inanıyorum. Bu söylediklerime aldığımız sonuçlardan dolayı haklı olarak yine tepkiler olacak. İnşallah sonu hayırlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, 24 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maç için bu akşam kara yoluyla Ankara'ya gidecek.