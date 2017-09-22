Atiker Konyaspor Kulübünden birlik çağrısı

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KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Kulübü, Fatih Yılmaz'ın başkanlığındaki yönetim kurulunun, bu güne kadar kararları dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın, kendi iradesiyle aldığını ve bundan sonra da tavrına bu doğrultuda devam edeceğini bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, daha önce başkanlık görevini üstlenen Ahmet Şan'ın 22 Ağustos'ta istifa ettiği, ardından ikinci başkan Fatih Yılmaz'ın oy birliği ile başkanlığa seçildiği anımsatıldı.

Bu gelişmenin ardından yönetim kurulunda görev bölümü yapıldığı ve bazı üyelerin görev tanımlarının değiştiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu, Sayın Başkanımız Fatih Yılmaz önderliğinde ilk günden bu yana, kararları dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın, kendi iradesiyle almış, bundan sonra da tavrına bu doğrultuda devam edecektir. Konyaspor bir süredir abluka altındadır. Olayları yakından takip eden camiamızın kıymetli mensupları, Atiker Konyaspor'umuzun üzerine sezon başından bu yana oynanan oyunların farkındadır. Dört bir taraftan köşeye sıkıştırılmaya çalışıldığımız bir dönemde daha çok birbirimize kenetlenmemiz gerekirken, isteyerek, yönlendirilerek ya da tamamen Konyasporumuzu koruma refleksi ile hareket eden bir kesimin olduğu ve bu davranışların kulübümüze ciddi anlamda zarar verdiği görülmektedir. Oysa, camiamızın her zamankinden daha çok, tek yumruk olmaya ihtiyacı vardır. Bugün haklı ya da haksızın öncelikli olarak tartışılacağı bir zaman değildir. Yeri geldiğinde ortaya atılan iddiaların tamamı yeniden gündeme getirilir ve bizler de bunun cevabını veririz. Ancak içinde bulunduğumuz durum öncelik sıralamalarımızın değişmesini mecburi kılmaktadır. Bugün kulübümüzün gündeminin ilk sırasında koşullar ne olursa olsun hiçbir gerekçe göstermeden camianın kenetlenmesi yer almalıdır."

Açıklamada, Konyaspor'un köklü tarihi, gelenekleri olan büyük bir kulüp olduğu vurgulanarak, yeşil-beyazlı camianın tek vücut olması halinde her türlü zorluğa karşı gelecek, hatta en kısa sürede bu saldırıları gündeminden çıkaracak kuvvet ve kudrete sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Yüreği Konyaspor sevgisiyle dolu herkesi kulübün geleceği için her türlü iç hesaplaşmaları bir tarafa bırakıp 95 yıllık ulu çınarımıza omuz vermeye, desteklemeye davet ediyoruz. Konyaspor, yeşil-beyaz renklere, armaya, çift başlı kartala gönül vermiş herkesindir. Başka Konyaspor yok." denildi.

