Esenyurt Belediyesi'nden Van'a park ve cadde çalışması

VAN (AA) - Van'da, İstanbul'un Esenyurt Belediyesi'nin "Kardeş Belediyecilik Projesi" kapsamında Tuşba ilçesine yaptıracağı parkın ve cadde iyileştirme çalışmalarının temel atma töreni düzenlendi.



Tuşba ilçesinin Akköprü Mahallesi'nde 4 bin 500 metrekare alan üzerine yapılacak park ve cadde iyileştirme çalışmalarının temel atma töreni, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.



Daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı bir gösteri sundu.



Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, törende yaptığı konuşmada, Van'ın uzun süredir böylesine güzel bir ortam ve atmosfer ile karşılaşmadığını belirtti.

Hükümetin yatırımlarının artarak devam ettiğini anlatan Çiftci, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın bölgeye çok büyük ilgisi oldu. Merkezi hükümetin büyük destekleri olmasına rağmen yerel ayağın eksik olmasından dolayı istenilen değişim, dönüşüm imkanı olmadı. Buradaki güven ortamının artık oluşması ve devlet otoritesinin oturmasından sonra büyükşehirimiz ve ilçe belediyelerimizin çok güzel yatırımları oldu. Büyükşehir başkanımızı, genel sekreterimizi ve ilçe belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Hükümetimiz kardeş belediyecilik ve kamu kaynaklarının özel bir takiple buraya aktarılmasında önemli bir çalışma yaptı. Bugün de bunların en güzel örneğini burada yaşıyoruz."

Çiftci, bu yıl itibarıyla Van'a yaklaşık 300 bin İranlı turist geldiğini, bu rakamın yıl sonuna kadar 400-500 bine ulaşmasının beklendiğini aktardı.

- "Her köşede önemli bir yatırım gerçekleşiyor"



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise kente verdiği destekten dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na teşekkür etti.



Van'da huzur ve güven ortamı olduğunda ne kadar önemli ve güzel yatırımların hayata geçtiğini gördüklerini vurgulayan Orhan,

"Her gün bir köşede önemli bir yatırım gerçekleşiyor. Yatırım, sosyal projeler gerçekleşince halkın bir birine dokunuşu artıyor. Huzur, kardeşlik ve güven ortamı artıyor. Biz bugünlere kolay gelmedik. Bu güven ortamını muhafaza etmemiz gerekiyor. Dünyada olup biteni görüyoruz. İnsanlığın ne halde olduğunu görüyoruz. Dünya üzerine ne büyük projelerin olduğunu görüyoruz. Her şeye rağmen projeler, yatırımlar, sosyal çalışmalar her şekilde yürüyor ve devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



- Camiye minare sözü verdi



Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu da konuşması sırasında yapımı devam eden parkın yanında bulunan minaresiz Toprakkale Camisi'ni görünce, buraya bir minare yapılması talimatını verdi.



Kadıoğlu, elinden geldiğince bölgeye desteğini sürdüreceğini ifade ederek, şu görüşlerini paylaştı:



"Bu parkları müze olsun diye yapmıyoruz. Bu parklarda çocuklarımız ve özellikle mahallenin hanımlarının faydalanmasını istiyorum. Özellikle bölgedeki insanların çocuklarının ve kendi mekanlarının ne kadar değerli olduğunu anladıklarını biliyorum. Çünkü aynı Vanlı yapı Esenyurt'ta da var. Biz kardeşiz ve kardeşçe yaşamanın yollarını öğrenerek sürekli dayanışma içinde olacağız."



Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, sahil yolu ve rekreasyon çalışmasıyla halkın yüzünü ilk kez Van Gölü'ne çevirdiğini bildirdi.



Kardeş şehir çerçevesinde Esenyurt Belediyesi'nin Van'da en güzel eserleri en kısa sürede inşa ettiğini belirten Özgökçe, "Böyle kadirşinas bir halkın dinlenebileceği, eğlenebileceği, nefes alabileceği, çocukların oynayabileceği, gençlerin enerjilerini atabileceği bir parkları maalesef yoktu. Tüm Vanlılar adına güzel eserlere imza atılıyor." dedi.

Törende, 9 Ekim 2016'da Özalp ilçesindeki evine giren bir grup PKK'lı terörist tarafından çocuklarının gözü önünde katledilen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'nun ailesinin katılımıyla ağaç dikildi.

Törene Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, Doğu Anadolu Gümrük Bölge Müdürü Mehmet Çelebi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programdaki konuşmalar işitme engellilere işaret diliyle aktarıldı.