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PKK propagandasına hapis cezası

22 Eylül 2017 Cuma, 17:22

ADANA (AA) - Adana'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı iddia edilen kişiye, 1 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya Hatay T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Diyar Y. (18), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada Diyar Y, suçlamayı kabul etmedi ve beraatini istedi.

Davada araştırılacak husus olmaması üzerine mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, Diyar Y'nin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör örgütünün propagandasını yaptığını belirtip cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti de Diyar Y. hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay 21 gün hapis cezası verdi ancak hükmün açıklanmasının geri bıraktı. Mahkeme ayrıca sanık hakkında 3 yıl süreyle denetimli serbestlik uygulanmasına karar verdi.

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