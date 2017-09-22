CHP Grup Başkanvekili Özel:

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MALATYA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ülkenin yüzde 87'si 'adalet sisteminden memnun değilim, adalet iyi değil, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik var' diyor." dedi.

Özel, partisince Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Buluşma" adlı etkinlikte, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini savundu.

Hükümeti eleştiren Özel, gerçek sorunların görülmediğini vurgulayarak, 432 kilometre katederek, "Adalet yürüyüşü"nü gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Özgür Özel, "Bugün adalet Türkiye'de ortak katların en küçüğüdür. Ülkenin yüzde 87'si 'adalet sisteminden memnun değilim, adalet iyi değil, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik var' diyor. İnsanlar, adalet duygusunda birleşiyor. Onların hesabına göre biz yüzde 49'duk, onlarda 51'di. Adalet yürüyüşü ve büyük mitingden sonra kamuoyu araştırmaları yaptılar, araştırmaların sonucu şu yüzde 49'un 48'i hemen hemen hepsi 'yürüyüşü destekledim, katıldım, gönülden iştirak ediyorum' diyor. Bunda şaşılacak bir şey yok. Biz olduğumuz yerde birlikte duyuyoruz ama öbür tarafta bir sıkıntı var. Onlar yüzde 51'di, pasta gibi yüzde 17 olarak üçe bölünmüşler. Farklılıkları konuşmak ayrıştırıyor, ötekileştiriyor, uzaklaştırıyor. Biz birliktelikleri konuşuyoruz, bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

2019'daki seçimin önemine işaret ederek, seçimlere hassasiyetle hazırlanmaları gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile bir çay ocağında insanlarla görüştüklerini belirterek, şunları söyledi:

"İşçi kahvesinde oturduk, CHP'nin bu işçi kahvesinde hemen hemen hiç oyu yoktu. Baktılar, 'sizin neden korumanız yok?' diye sordular, dedim ki 'siz varsınız ya.' Bunu söyleyince bir yakınlaşma oldu ve dertlerini anlatmaya başladılar. Siyasette yolumuzda 4 ilke olmak zorunda; eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve zenginlik. Bir yurtsever, vatanperver milletine bunları sağlamak için çalışıyorsa, o görevini yapmış demekti."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da kendisine "Her şey, herkes için yüründü, kayısı için niye yürünmedi?" diye sorulduğunu aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyanın en barışçıl yürüyüşü 'adalet yürüyüşü' yapıldı. Türkiye tekrar bir moral buldu. Türkiye'de farklı kesimlerden insanların bir arada yürüyeceğini herkese gösterdik. Şimdi, 'fındık için yürüdünüz, kayısı için niye yürümüyorsunuz?' deniliyor. Ordu'dan Giresun'a fındık için yürüyenler Cumhuriyet Halk Partili değildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri yürümedi. Orada yürüyenler fındık üreticileriydi, önderlik eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcılarıydı. Buradan Malatyalı çiftçilere bir çağrı yapıyorum, eğer 'kayısıda adalet yok, 15 yıldan beri kanalizasyon suyuna mahkumuz' diyorsanız, siz yürüyüşü başlatın önünüzde biz olacağız. Siz 'yürüyeceğiz' deyin, genel başkanımız ve bütün milletvekillerimizi de buraya davet etmek bizim boynumuzun borcu."

Programa, CHP İzmir Milletvekilleri Selin Sayek Böke, Murat Bakan, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ile partililer katıldı.