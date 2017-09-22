Marmaris Gümrük Kapısı'nda kaçak içki operasyonu

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, yabancı uyruklu kişilerce yatla yurda getirilen 671 şişe yerli ve yabancı menşeli alkollü içki ele geçirildiği bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin yurda deniz yolu ile yasa dışı yollarla yüklü miktarda içki getireceği bilgisine ulaştı.

İstihbarat çalışmasını değerlendiren gümrük muhafaza ekipleri, ilçedeki bir marinaya pasaport ve gümrük işlemleri yaptırmadan giriş yapan yatı takibe aldı. Ekipler, yattaki kolilerin taşınmasının ardından kamyonete operasyon yaptı. Kamyonette, 671 şişe yerli ve yabancı menşeli alkollü içki bulundu.

Yapılan incelemelerde, koli içerisinde ağızları orijinal şekilde kapalı olan şişelerin üzerlerinde bandrol bulunmadığı ve yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edildi.

İçki şişeleri ile birlikte kamyonet ve yata da el konuldu. İçkilerin piyasa değerinin yaklaşık 102 bin lira olduğu bildirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.