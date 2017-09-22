Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 23 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan uygulama sonucunda, aralarında cinsel istismar, yağma, hırsızlık, yaralama, tehdit, hakaret ve güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 28 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Zanlılardan 5'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.