Pancarköy'de şehitleri anma töreni

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Pancarköy'de, 36 yıl önce "Sonbahar İlk Hedef 81 Tatbikatı"nda, F-5 savaş uçağının askeri birliğin üzerine düşmesi sonucu şehit olan pilot yüzbaşı ve 64 asker için anma töreni düzenlendi.

Karabatak mevkisindeki şehitlik anıtında düzenlenen törene, Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tank Albay Coşkun Önal, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, askeri yetkililer ve şehit aileleri katıldı.

Tören, saygı atışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üsteğmen Rıdvan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin vatan topraklarını korumak için canlarını feda ettiklerini belirterek, "Kanlarını dökerek bizlere kutsal bir emanet olarak bırakılan bu toprakları canımız pahasına korumaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Babaeski İlçe Müftüsü Mehmet Şimşekoğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Daha sonra Kaymakam Keskin ve şehit aileleri, mezarlara karanfil bıraktı.