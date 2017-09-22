Bir günlük kazançlarını Arakanlılara bağışladılar

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MALATYA (AA) - Malatya'da iki esnaf bir günlük gelirini Arakanlı Müslümanlara bağışladı.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden (İyilikder), yapılan açıklamaya göre İyilikder’in, Arakanlılar için yardım çağrısına Malatyalı iki esnaf destek verdi.

Yaşananlar nedeniyle Arakan'dan kaçarak zor şartlarda Bangladeş sınırına ulaşan içlerinde on binlerce yaşlı ve çocuğun bulunduğu 350 bin kişi için Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde yardım seferberliği yürütülüylor.

Bu kapsamda İyilikder tarafından duyurulan yardım kampanyasına duyarsız kalmayan Malatyalı esnaf örnek bir proje başlattı. İyilikder, Arakanlı mazlum insanlara yönelik farkındalığı arttırmak amacıyla bir günlük gelirlerini İyilikder aracılığıyla Arakanlıların bulunduğu Bangladeş'teki kamplara ulaştırma kararı aldı.

Kampanyaya katılan Eren Simitçi işletmesinin sahibi Turgut Barım ile Kervan Döner işletmecisi Bayram Kolcu bir günlük gelirlerini Arakanlılara bağışladı.

Barım, kampanyaya katılma nedenine ilişkin şunları kaydetti:

"İnsanların Arakan’a yeteri kadar duyarlı olmadıklarını gördüm. Bu kapsamda başlattığımız kampanyayla insanların Arakan’a dikkatini çekmiş olacağız. Ayrıca diğer esnaf arkadaşlarımıza da örnek olmasını temenni ediyoruz."

Kolcu ise Arakan’da zulüm gören Müslümanların varlığına işaret ederek, "Bu vesile ile tüm halkımıza Arakan’da yaşananları duyurmak ve herkesin katkı sağlamasına vesile olmak adına başlattık." ifadesini kullandı.

Kampanyaya katılan esnaflar, "Gün kardeşlik günü bugün Arakan için çalışıyoruz" yazılı tişörtlerle çalıştı.

Malatya İyilikder temsilciliği de esnafları ziyaret ederek, kampanyaya verdikleri destek sebebiyle teşekkürlerini iletti.

Kampanyaya katılan esnaf bir günlük gelirlerini Arakanlılara ulaştırılmak üzere İyilikder’e teslim edecek.