Aksaray'da ölümlü kaza sonrası yol kapatma eylemi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da trafik kazasında hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Alperen Döşlü'nün okul arkadaşları ve vatandaşlar, önlem alınması için kazanın olduğu yolu trafiğe kapattı.

Ziraat Caddesi'nde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Alperen Döşlü'nün okul arkadaşları ve vatandaşlar, bugün kazanın olduğu yerde toplandı. Ellerinde "kaç çocuk daha ölecek?", "üst geçit isteriz" yazılı dövizler taşıyan gurup, yolu trafiğe kapattı.

Kazanın olduğu Ziraat Caddesi'nin iyileştirilmesi ve güvenliğinin arttırılmasını isteyen gruptakiler, yol ile ilgili sıkıntılarını iletmek üzere yetkililerin gelmesini istedi.

Bir süre sonra gruptakilerin yanına gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Sırmacı, hayatını kaybeden Döşlü'nün ölümüne kendilerinin de çok üzüldüğünü söyledi.

Böyle bir olayın olmasını arzu etmediklerini belirten Sırmacı, şehirde trafik tedbirlerini çok iyi düzeyde aldıklarını, özellikle bu bölgede daha fazla tedbir alınması için çalışma başlatacaklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ise kazadan dolayı çok üzüntülü olduklarını, gelen taleple ilgili çalışmaların yapılacağını kaydetti. Bunun üzerine gruptakiler, yaklaşık 10 dakika boyunca trafiğe kapattıkları yolu tekrar açtı.

Gruptakilerden Ayşe Altun, kazada 8 yaşındaki Alperen'in hayatını kaybettiğini, başka Alperenlerin ölmemesi için toplandıklarını dile getirdi, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini söyledi.

Zeki E. (25) idaresindeki 68 KD 658 plakalı otomobil, dün Ziraat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencileri İsa Erol (8) ve Alperen Döşlü'ye (8) çarpmış, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı öğrencilerden Döşlü, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

