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Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

22 Eylül 2017 Cuma, 18:03

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı.

Ekipler, uyuşturucu madde sattığını belirledikleri şüphelinin Maltepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde arama yapılırken, şüpheli Ramazan A. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin satış yaptığı 3 kişinin üzerinde 30 gram esrar ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.