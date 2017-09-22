Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, hazine arazisinde Hint keneviri ekimi yapan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda, merkeze bağlı Tayıp köyü yakınlarında hazine arazisinde Hint keneviri yetiştiren 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
Arazide 131 kök Hint keneviri ele geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise 4 kilo 300 gram esrar, 11 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 14 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 av tüfeği fişeği, 1 hassas terazi, 1 dürbün ve bağ makası bulundu.
Operasyonda H.B, T.G, E.A, Ç.F. ve İ.Y. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B, E.A. ve Ç.F. tutuklandı, İ.Y. ve T.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.