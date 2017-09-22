Sahte diplomayla öğretmenlik yapan kadının yargılandığı dava

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, sahte diplomayla 15 yıl öğretmenlik yaptığı belirlenen kadının yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açılan tutuksuz sanık R.G.S. katılmadı.

Duruşmada, Milli Eğitim Bakanlığı adına avukat Elif Sağlam ile sanık avukatı Ali Sürmen hazır bulundu.

Sağlam, beyanında, sanık avukatının beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sürmen ise önceki savunmalarını tekrar ettiklerini vurgulayarak, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesi yönünde karar verilmesi gerektiğini savundu.

Çıkış belgesinden dolayı dolandırıcılığın amaçlanmadığını iddia eden Sürmen, öncelikle zaman aşımı ve mahkemenin devamlılık değerlendirilerek yorum yapması halinde kast yokluğundan müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısının beyanının ardından, mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

R.G.S'nin, Milli Eğitim Bakanlığının MEBSİS üzerinden öğretmenlerin bilgilerini güncellemesi üzerine diplomasının sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede, görev yaptığı süre içerisinde devletten aldığı 329 bin liranın faiziyle ödenmesi talep ediliyor.