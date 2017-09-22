ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonu

22 Eylül 2017 Cuma, 18:13

SAMSUN (AA) - Samsun'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan B.S, A.C.İ, Y.Ö. H.U, S.K, M.C.M. F.İ, F.S, M.A. ve K.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.S, M.A. ve A.C.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, 20 Eylül'de Canik, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.