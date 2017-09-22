Samsun'daki uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan B.S, A.C.İ, Y.Ö. H.U, S.K, M.C.M. F.İ, F.S, M.A. ve K.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.S, M.A. ve A.C.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler, 20 Eylül'de Canik, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.