Adana'da üniversite öğrencisinin FETÖ/PDY'den yargılanması

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ADANA (AA) - Adana'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Rümeysa Yılmaz'ın 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle açılan davaya devam edildi.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz ile avukatı katıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile yargılanan sanık Yılmaz, telefonunda bulunan örgütün iletişim programı ByLock ile ilgili ilk duruşmada verdiği ifadesini, mahkeme başkanının bilirkişiden gelen teknik raporu okumasının ardından değiştirdi.

Mahkeme başkanı, bilirkişiden gelen raporda, Yılmaz’ın Bylock çıkan telefonun sözleşmesindeki imzanın el ürünü olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü öğrencisi olan Yılmaz, söz alarak, “Ben cezaevindeyken hatırladım. İddia edilen telefonu ben alarak Suriyeli arkadaşıma vermiştim. O da bir süre kullanıp atacağını söylemişti” şeklinde ifade verdi.

Profesyonel futbolcu olduğunu da söyleyen Yılmaz, ilk duruşmada telefonunda çıkan terör örgütünün haberleşme ağı olan ByLock programı hakkında "Programın çıktığı hattı hiç kullanmadım. Bu hat benim adıma kayıtlı olsa da benimle ilgisi yoktur. Adıma sahte çıkartıldığını düşünüyorum." şeklinde ifade vererek, ByLock kullanmadığını ve yaptığı araştırmada adına kayıtlı birçok telefon hattı çıkarıldığını da öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.