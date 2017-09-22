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Bodrum'da fuhuş operasyonu

22 Eylül 2017 Cuma, 18:16

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu bir kadın yakalandı.

İlçedeki bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Bodrum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'ndeki bir otele baskın düzenledi.

Suçüstü yakalanan Kırgızistan uyruklu A.S. gözaltına alındı. Yapılan kontrolde, kadının yaklaşık 1,5 yıl önce aynı ilçede hakkında fuhuş yapmaktan işlem yapıldığı ve sınır dışı edildiği ortaya çıktı.

Ülkeye 3 hafta önce giriş yaptığı belirlenen A.S, işlemlerinin ardından yeniden sınır dışı edilmek üzere Muğla'nın Ula ilçesindeki geri gönderme merkezine götürüldü.

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