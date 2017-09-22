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Muğla'da uyuşturucu operasyonu

22 Eylül 2017 Cuma, 18:18

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine, Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi ve Seydikemer ilçesi Güneşli Mahallesi'nde, İzzet Ö. (18), Murat M. (35), Salih K. (28) ve Ö.T'nin (28) ikametlerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 375 adet uyuşturucu hap ile 64 gram esrar ele geçirildi.

Fethiye Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan İzzet Ö, Murat M. ile Salih K. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlı Ö.T. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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