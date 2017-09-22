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ZONGULDAK (AA) - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğü arasında "Yerel Basında İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi" isimli eğitim projesinin protokolü imzalandı.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Recep Serkan Alkan, BAKKA'da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, BİK ile daha önce bu yönde bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmanın yerel basın için yararlı olacağına inandıklarını belirten Alkan, "Ajans olarak teknik desteklerimiz yıl boyunca açık. Bütün her şey için BİK Genel Müdür Yardımcımıza ve Şube Müdürümüze teşekkür ediyorum. Birim arkadaşlarımız güzel bir çalışma hazırladılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Umarım Zonguldak'ımız ve bölgemiz için hayırlı bir proje olur. Nihayetinde yerel basınımızın faydalandığı güzel bir proje olacaktır." dedi.

BİK Genel Müdür Yardımcısı Cem Elçin de kurum olarak her zaman yerel basının yanında yer aldıklarını ifade ederek, "Bununla ilgili olarak da BAKKA'ya güzel bir proje sunmuştuk. Bugün bunun kabul edildiğini ve imza aşamasına geldiğini öğrendik. Genel Sekreterimize bu konuda teşekkür ediyoruz. Bölgedeki illerde bulunan yerel basın için hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman bu şekilde çalışmalarımız ve projelerimiz devam edecek. Kalkınma ajanslarıyla bu şekilde iş birliklerimiz sürecektir." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Alkan ve Elçin, proje protokolünü imzaladı.

Elçin, törenin ardından Alkan'a "15 Temmuz ve Manşetler" ile "Türk Basınında Cemil Meriç" isimli kitapları hediye etti. Alkan da, Elçin’e Zonguldak'ı anlatan bir hediye sundu.

İmza töreninde BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam, Genel Müdürlük Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan ve Zonguldak Şube Müdürü Ali Nuhoğlu da hazır bulundu.





- Projeye dair

İki gün sürecek olan eğitim projesinin müfredatı örnek vaka çalışmaları, grup çalışmaları, simülasyon uygulamaları, beyin fırtınası yöntemleri ile desteklenecek.

Bu eğitim müfredatı, Türkiye'de ilk defa uygulamalı ve interaktif yöntemlerle desteklenip uygulanacak. Proje, öğrenme teknikleriyle bilgi ve becerileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Zonguldak, Karabük, Bartın'ı kapsayan projeyle, kısa vadede yerel basının dijital ortamda da güçlü olması, nitelikli haber yazma ve değerlendirme, kaliteli hizmet etme istek ve arzusunun uyandırılması, okur sayısının artması, sosyal medyada yer alma ve yerel basının dijital gazeteciliğe geçişine zemin hazırlama hedefleniyor.

Uzun vadede ise gazete işletmelerinin gelirlerini artırılması, bölgesel tanıtım, bölgenin kalkınmasına ve yerel basın işletmelerine kurumsal kimlik kazandırmasının yanı sıra nitelikli personel sayısının arttırılması, kurum itibarı ve misyonunun sağlanması, kurumsal kimlik kazandırma, kurumsal imajın artırılması ve halk tabanında güven duygusunun artırılması amaçlanıyor.