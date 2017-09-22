FETÖ/PDY'nin Kırklareli'deki emniyet yapılanması davası

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü" yöneticiliği ile örgütün haberleşme programı "Bylock"u kullandığı gerekçesiyle haklarında dava açılan, aralarında şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da bulunduğu 47 eski emniyet personelinin yargılandığı davanın beşinci gününde sanık savunmaları tamamlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan salonda verilen aradan sonra devam duruşmada, 41 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Görevinden ihraç edilen polis memuru tutuksuz sanık Gökhan Özalp, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti. Özalp, FETÖ ile ilgili bildiği her şeyi savcılık ve polis ifadelerinde anlattığını söyledi.

FETÖ yapılanması içerisinde olmadığını ileri süren Özalp, mesleğine katılırken de hiçbir kimseden yardım almadığını belirtti.

Yaklaşık 2,5 yıl önce bir polis arkadaşının önerisi üzerine telefonuna örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kurdurduğunu anlatan Özalp, Bylock'u örgüt üyelerini kullandığını bilmediğini savundu.

Bylock programı üzerinden arkadaşları ile 12 kez konuştuğunu ifade eden Özalp, ''Bu programın 2,5 yıl sonra beni terör örgütü suçlaması ile karşı karşıya bırakacağını düşünmedim. Programda dini konular konuşulurdu. Bu nedenle yargılanmak beni derinden yaralıyor. Bu cemaatin de terör örgütü olduğunu 15 Temmuz'da anladım. Polislik mesleğime geri dönmeyi çok istiyorum. Etkin pişmanlık yasasından yararlanarak bildiğim her şeyi anlattım.'' şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan polis memuru Mithat Kayaalp için yetkisizlik kararı verdi.

Dört gün süren duruşmalarda tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları tamamlandı.

Duruşmaların ikinci gününde bir basın mensubuna tekme atan tutuklu sanık Suat Yılmaz, bugünkü duruşmada da salondan çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonundan çıkarılan Yılmaz, gazetecilere ''Buraya gelin buraya'' diye seslendi.

Sanıklar ring aracına bindirilerek ceza infaz kurumuna götürüldü.