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Gümüşhane'deki FETÖ/PDY davası

22 Eylül 2017 Cuma, 19:08

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan H.B'nin yargılanmasına devam edildi.

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tutukluluk değerlendirme duruşmasına, FETÖ/PDY'nin ildeki hiyerarşisi içerisinde ikinci sırada bulunduğu ve ekonomik işlerinden sorumlu olduğu iddia edilen tutuklu sanık H.B.'nin avukatı katıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliye talebini mahkemeye iletti.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, suçun vasfını göz önünde bulundurarak, sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalması ve eksikliklerin giderilmesi gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.