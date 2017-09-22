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Lucescu'dan Trabzonspor'a ziyaret

22 Eylül 2017 Cuma, 19:13


TRABZON (AA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Lucescu'nun A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Tayfur Havutçu, TFF Bölge Müdürü Serdar Bali ve eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Beyazlı ile kulübü ziyaret ettiği belirtildi.

Rumen teknik adamın, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, yönetim kurulu üyeleri Adem Beder, Özer Bayraktar ve teknik direktör Ersun Yanal ile görüştüğünün aktarıldığı açıklamada, Usta'nın ziyaret sonunda Lucescu'ya forma hediye ettiği kaydedildi.

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