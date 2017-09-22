Mersin'de uyuşturucu operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de yürütülen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 102 gram kokain ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettikleri 2 otomobili takibe aldı.
Takibin ardından durdurulan ve 3 şüphelinin bulunduğu otomobillerde narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, araçlardan birinin iç paspaslarının altında bir miktar uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 102 gram kokain ele geçirildi.
Uyuşturucu operasyonu ise polis kamerasına da saniye saniye yansıdı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.