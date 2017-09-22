ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mersin'de uyuşturucu operasyonu

22 Eylül 2017 Cuma, 19:14

MERSİN (AA) - Mersin'de yürütülen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 102 gram kokain ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettikleri 2 otomobili takibe aldı.

Takibin ardından durdurulan ve 3 şüphelinin bulunduğu otomobillerde narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, araçlardan birinin iç paspaslarının altında bir miktar uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 102 gram kokain ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu ise polis kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.