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BURSA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinde 56 ülkeden 156 öğrenciyle bir araya geldi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ve 8 uluslararası Anadolu imam hatip lisesinden yetkililerin de yer aldığı ''Vizyon Belgesi Kalite Takip Sistemi ve Planlama Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştay öncesinde Erdoğan, 56 ülkeden öğrencilerin eğitim gördüğü okulu Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ile gezdi.

Okul Müdürü Mehmet Türkmen'den eğitimlerle ilgili bilgi alan Erdoğan, daha sonra öğrencilerle buluştu.

Fizik ve kimya laboratuvarlarında öğrencileri ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Arapça ve İngilizce sınıflarını gezdi.

Özellikle Myanmar, Afganistan, Irak, Hindistan ve Etiyopya'dan gelen öğrencilerle yakından ilgilenen Erdoğan, konuşmasında dil bilmenin çok önemli bir unsur olduğunu belirtti.

Bir dil bildikten sonra diğerini öğrenmenin daha kolay olduğunu ifade eden Erdoğan, öğrencilere şöyle seslendi:

''Dünya doğuya doğru bir harekete geçmiş oldu. Çince, Hintçe, Rusça gibi diller de önem kazanmaya başladı. Bu okulda okuyarak kendinize çok farklı bir misyon yüklediniz. Bundan sonraki mesleki hayatınızı artık uluslararası düzeyde düşünmelisiniz. Farklı ülkelerde farklı görevlerde bulunmalısınız. Okulda farklı ülkelerden gelen arkadaşlarla olan bağlarınızı hayatınız boyunca devam ettirin.''

Okul bahçesinde deney yapan öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra öğrencilerle yemekhanede yemek yedi ve mescitte namaz kıldı.

Daha sonra Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, Erdoğan'a bir plaket hediye etti.