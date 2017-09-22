FETÖ'nün özel idare yapılanması davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) il özel idare yapılanmasına yönelik 5'i tutuklu 75 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar eski il özel idare genel sekreteri Adem Oklu, Niyazi Dayanır, Hasan Abalı, Nevzat Sallıo, Mustafa Karul, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

FETÖ'nün iş adamları yapılanması davasında tutuklu bulunan Oklu, hakkındaki tüm suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, özel idarede çalıştığı sürede vatandaşa hizmet için ne gerekiyorsa onu yaptığını savundu.

Tutuklu Sanık Dayanır da kendisinin hiçbir terör örgütüne üye olmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme sanık avukatların dinlenmesiyle devam ediyor.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde çoğu eski özel il idaresi çalışanı ile ihalelere katılanlardan oluşan sanıklar, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", "İhalelere fesat karıştırıp FETÖ/PDY örgütüne himmet sağlamak" suçlarından yargılanıyor.