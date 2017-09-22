Şehit Ünal, son yolculuğuna uğurlandı

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KONYA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere Çobanpınar bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Halim Ünal, memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen şehit olan Ünal'ın cenazesi, askeri uçakla Konya'ya getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, helikopterle Akşehir ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Burada anne Sebahat Ünal, "Halim'im seni böyle mi karşılayacaktım." diye ağladı.

Ardından Tuzlukçu Merkez Mezarlığı'na getirilen cenaze, İl Müftü Yardımcısı Muharrem Biçer tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan şehidin annesi Sebahat, eşi Esin ile kızları Gamze ve Dilara Ünal tabuta sarılarak göz yaşı döktü.

Şehit Ünal, saygı atışı ve duanın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları, Konya Vali Yardımcısı Mehmet Usta, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ve çok sayıda kişi katıldı.