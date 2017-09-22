TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KASTAMONU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Büyük holdingleri, büyük şirketleri destekleyerek ülkesinin gıda güvencesini sağlayabilen, ülkesini besleyebilen bir ülke yok. Biz de bir ilki başaramayız. Dünya bunu aile işletmelerini destekleyerek yaptı. Biz de böyle yapacağız." dedi.

Bayraktar, Kastamonu Ziraat Odası'nda, ilçe ziraat odası başkanlarıyla düzenlenen toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, aile işletmelerini bölge açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Aile işletmelerinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Bayraktar şunları söyledi:

"Biz aile işletmelerini ayakta tutamazsak bu ülkenin gıda güvencesini sağlayamayız. Büyük holdingleri büyük şirketleri destekleyerek ülkesinin gıda güvencesini sağlayabilen ülkesini besleyebilen bir ülke yok. Biz de bir ilki başaramayız. Dünya bunu aile işletmelerini destekleyerek yaptı. Biz de böyle yapacağız. Küçük işletmeleri destekleyelim büyük işletmeler birkaç sene sonra para kazanamadım diye çekip gidiyorlar. 'Bu ekonomik bir faaliyet olmaktan çıktı' diyorlar. 'Biz para kazanamıyoruz' diyorlar. Küçük işletmeler üretmeye devam ediyor. Holdingler çiftçi tesisi falan değil. Holdingin patronu ne zaman çiftçi olmuş. Çiftçi tarlasında duran, işinin başında duran gerekirse işçi gibi çalışandır."

Siyez buğdayının coğrafi işaret almasıyla ilgi çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Bayraktar, "10 bin yıllık geçmişi var. Genetiği değiştirilmemiş. Sağlığa çok faydalı. Yeterli ölçüde üretimi yapılmıyor. Daha geniş kitlelere ulaştırılabilir. Kırsal göçü de önleyebiliriz. Siyez buğdayını halkımıza yedirmemiz lazım. Ben kendim yiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. " dedi.

- "Et ve Süt Kurumu bugün devrede olmasa süt 70 kuruş olur"

Süt fiyatlarının yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar şunları kaydetti:

"Sütü zor üretiyoruz. Türkiye'deki ortalaması 1 lira. Yem 1 liranın üzerinde. Demek ki 1 kilo süt, 1 kilo yem almıyor. Süt fiyatlarını muhakkak surette yukarı çekmemiz lazım. Sanayici bugün fiyat vermiyor süte. 1 liraya biz bu işi götüremeyiz, 80 kuruşa biz bu işi götüremeyiz. Bu hayvanlar kesime gider. Et ve Süt Kurumu bugün devrede olmasa süt 70 kuruş olur. Bir tane ahırlarda hayvan kalmaz. O zaman sanayicimizin kendi ayağına kurşun sıkmaması lazım. Başka bir memleket yok, gideceğimiz başka bir memleket yok. Bizi besleyecek başka bir ülke yok. Bu ülkede kardeşçe kazan kazan politikasıyla onlar da kazanacak biz de kazanacağız. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak, birbirimizi koruyarak, gözeterek üretimimize devam edeceğiz."











