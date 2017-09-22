"Töre cinayetleri"ne dikkati çekmek için kitap dağıttılar

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MERSİN (AA) - Mersin'de, "Baba Beni Öldürme" projesi kapsamında töre cinayetlerinde yaşamını yitiren kadınlar için farkındalık yaratmak isteyen bir süt ürünleri firması, çalışanlarına "töre cinayetleri"ni konu alan kitap dağıttı.

Firma tarafından başlatılan proje kapsamında, Mersinli yazar Hamit İzol'un töre cinayetlerini anlatan Roza isimli kitabı, düzenlenen törenle çalışanlara hediye edildi.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Ramazan Öz, etkinlikteki konuşmada, projeyle, töre cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınlara dikkati çekmek ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını kaydetti.

Töre cinayetlerini toplumun "kanayan yarası" olduğunu ifade eden Öz, "Roza'yı okuduktan sonra çok etkilendim. Kitabın insanlara birçok şey katabileceğine inandım. Ardından bu kitapları çalışanlarımın da okuyup kendilerini bu konuda geliştirmelerini istedim. Roza, töre cinayetlerinin toplum ve kişiler üzerindeki etkilerini çok derin şekilde ele almış bir yapıt. Böyle bir etkinlikle farkındalık yaratmak amacındayız." dedi.

Kitabın yazarı İzol ise kitabının bu proje kapsamında değerlendirilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bu kitap okunduğu zaman bu projenin neden yapıldığı daha net anlaşılacaktır." diye konuştu.

İzol, konuşmasının ardından firma çalışanları için kitabını imzaladı.