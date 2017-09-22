Voleybol: 4. Uluslararası Cengiz Göllü Kupası

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Ali Bade, Ramazan Ünal
Seramiksan Spor Kulübü: Müge Örencik, Ceyda Demirhan, Krismanovic, Işıl Öz, Erlalelitepe, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Sinem Yıldız, Mısra Aşçı, Yeşim Astarlar)
Proton Saratov: Ahagtagic, Orlova, Anastasia, Vera, Pasihkova, Kristina (Natalia, Shaydulina, Matienko, Ira, Olga, Irina)
Setler: 25-14, 25-22, 22-25, 19-25, 13-15
Süre: 118 dakika (22, 25, 29, 25, 18)
BURSA (AA) - Bursa'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Voleybol Kupası'nın üçüncü gün ilk maçında Rusya ekiplerinden Proton Saratov, Seramiksan'ı 3-2 yendi.