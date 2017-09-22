ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Voleybol: 4. Uluslararası Cengiz Göllü Kupası

22 Eylül 2017 Cuma, 19:55


Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ali Bade, Ramazan Ünal

Seramiksan Spor Kulübü: Müge Örencik, Ceyda Demirhan, Krismanovic, Işıl Öz, Erlalelitepe, Sıla Çalışkan (Sedef Sazlıdere, Sinem Yıldız, Mısra Aşçı, Yeşim Astarlar)

Proton Saratov: Ahagtagic, Orlova, Anastasia, Vera, Pasihkova, Kristina (Natalia, Shaydulina, Matienko, Ira, Olga, Irina)

Setler: 25-14, 25-22, 22-25, 19-25, 13-15

Süre: 118 dakika (22, 25, 29, 25, 18)


BURSA (AA) - Bursa'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Voleybol Kupası'nın üçüncü gün ilk maçında Rusya ekiplerinden Proton Saratov, Seramiksan'ı 3-2 yendi.

İLGİLİ HABERLER
Bursa'da gıda sektörüne yönelik organizasyonlar
YEREL

BURSA'DA GIDA SEKTÖRÜNE YÖNELİK ORGANİZASYONLAR
Bursa'da hırsızlık şüphelisi, iki polisi yaralayıp kaçtı
YEREL

BURSA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, İKİ POLİSİ YARALAYIP KAÇTI