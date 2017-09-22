Şehit Piyade Uzman Çavuş Özcengiz son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Hakkari'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz’in cenazesi memleketi Konya'nın Akören ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Özcengiz'in cenazesi, Konya Havalimanından karayoluyla Akören ilçesi Tülce Mahallesi'ndeki babaevine ardından, annesinin evine getirildi.
Anne Emine ve baba Hacı Ahmet Özcengiz, helallik alınması için getirilen tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tabuta sarıldıktan sonra fenalaşan baba Özcengiz'e sağlık ekiplerince müdahale edildi. Burada aile bireylerini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin eşi Esra Özcengiz ise eşinin üniformasını giyerek cenaze törenine katıldı.
Şehidin kızı Hiranur ise babasının cenazesine görevli bir askerin kucağında geldi.
Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından, cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Akören İlçe Mezarlığında defnedildi.
Cenazenin kabristana götürüldüğü sırada baba Hacı Ahmet Özcengiz, "durun bekleyin oğlumu biraz daha göreyim" şeklinde ağıt yaktı.
Cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Vali Yakup Canbolat ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile çok sayıda vatandaş katıldı.