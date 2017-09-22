Arakanlı Müslümanlar için kermes

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HATAY(AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir grup genç, Arakan'daki Müslümanlara yardım amacıyla kermes düzenledi.

15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen kermes, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunmasının ardından açıldı.

Grup adına konuşan Ömer Bilgin, Arakan'da çok büyük bir zulüm yaşandığını söyledi.

Kermesi düzenlemelerindeki amacın küçük de olsa oradaki müslümanlara yardım etmek olduğunu belirten Bilgin, şöyle devam etti:

"Hepimizin bildiği gibi şu anda Arakan'da çok büyük bir zulüm yaşanmakta. Yüzbinlerce insan sınırı geçip Bangladeş'e ulaşmakta. Bunların büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşmakta. Biz de Antakya'da bir grup arkadaşla birlikte karınca kararınca bir şeyler yapma gayretine girdik. Burada, ürünlerimiz var. Yiyecek, giyecek, aksesuar ürünleri, bu ürünler satılacak. Satıldıktan sonra elde edilen paralar, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açılan Arakan hesabına devredilecek. Paranın tamamı buraya yatırılacak."

"Bir şey yapmak, hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir" sloganıyla yola çıktıklarını kaydeden Bilgin, kermesin 24 Eylül Pazar akşamına kadar süreceğini aktardı.

Kermese, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca kermeste, Arakan'da yaşananları anlatan resim sergisi açıldı.